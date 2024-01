NRW: Antifademo angegriffen

Dortmund. Am Rande einer antifaschistischen Demonstration am Sonnabend gegen eine AfD-Veranstaltung in Dortmund-Dorstfeld hat es einen Angriff von Gegnern aus dem rechten Spektrum gegeben. Einige der etwa 400 Teilnehmer der Demo im Stadtteil Dorstfeld seien mit den Rechten aneinandergeraten, teilte die Polizei am Samstag abend mit. Mindestens einer aus der Gruppe der Rechten setzte demnach Pfefferspray gegen die Demonstrierenden ein, ein Mensch wurde verletzt. Die Polizei nahm drei Menschen aus dem rechten Spektrum in Gewahrsam. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. (dpa/jW)