Brandanschlag auf Moscheebaustelle

Essen. Am Freitag abend wurde offenbar ein islamophober Brandanschlag auf eine Moscheebaustelle in der Karnaper Straße in Essen verübt. Ein Anwohner hatte der Polizei mehrere Personen gemeldet, die dort eingebrochen seien und gezündelt hätten, wie die Polizei Essen am Sonnabend mitteilte. Die Polizei nahm demnach vor Ort zwei Tatverdächtige fest. Das Gebäude selbst hat nach aktuellen Erkenntnissen nicht gebrannt. Zudem sei auf dem Dach ein etwa drei mal drei Meter großes Hakenkreuz entdeckt worden, das in den Schnee getreten worden war. (jW)