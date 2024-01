Moskau will weiter Kapitalkontrollen

Moskau. Die russische Regierung will die Kapitalkontrollen im Land verlängern. Die im April auslaufende Regelung solle bis Jahresende gelten, wie die Regierung am Dienstag in der Nachrichten-App Telegram mitteilte. Sie verpflichtet die Exporteure dazu, ihre Deviseneinnahmen in die Landeswährung Rubel umzutauschen. Die von Präsident Wladimir Putin in einem Dekret vom Oktober 2023 angeordneten Maßnahmen seien wirksam gewesen, begründete die Regierung den Schritt. Die Kontrollen wurden eingeführt, um die Abwertung des Rubels zu stoppen. (Reuters/jW)