FARC-Comandante in Ecuador verhaftet

Quito. Die Polizei in Ecuador hat Carlos Arturo Landázuri Cortés, auch bekannt als Comandante Gringo und Anführer einer Splittergruppe der Rebellenorganisation FARC aus dem Nachbarland Kolumbien, verhaftet. Dies gab Polizeichef César Augusto Zapata am Montag (Ortszeit) auf X bekannt. Cortés war der Anführer der Oliver-Sinisterra-Front, nachdem sein Vorgänger im selben Jahr von kolumbianischen Soldaten getötet worden war. Die Oliver-Sinisterra-Front nimmt bisher nicht an den Friedensgesprächen mit der kolumbianischen Regierung des linken Präsidenten Gustavo Petro teil. (AFP/jW)