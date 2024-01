Taiwan glaubt an Tuvalus Loyalität

Taipeh. Taiwan hat Spekulationen über einen möglichen Verlust eines weiteren Verbündeten zurückgewiesen. Taiwanische Diplomaten erklärten am Dienstag, sie seien angesichts der bevorstehenden Parlamentswahl in dem Pazifikstaat Tuvalu zuversichtlich, dass Taipeh eine »starke Bindung« zu dem wichtigen Partner aufrechterhalten werde. In dem pazifischen Inselstaat Tuvalu wird am Freitag ein neues Parlament gewählt. Mit dem Amtsantritt eines neuen Ministerpräsidenten könnte sich das Land künftig China zuwenden. Erst in der vergangenen Woche hatte der Pazifikstaat Nauru seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und erklärt, sich diplomatisch China zuzuwenden. (AFP/jW)