Berlin: Testbetrug durch Polizisten

Berlin. In Berlin sollen zwei Polizisten eine Coronateststelle betrieben und dort ohne vorherige Testung Gefälligkeitsergebnisse ausgestellt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die nicht erbrachten Leistungen sollen die beiden Beschuldigten anschließend abgerechnet haben. Ermittler durchsuchten demnach in Charlottenburg, Köpenick und Pankow Wohn- und Geschäftsräume und beschlagnahmten dabei Beweismittel. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Polizeiangehörigen dauerten an. (AFP/jW)