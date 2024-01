»Migrationsabkommen« mit Marokko vereinbart

Berlin. Die BRD hat offenbar die Verhandlungen mit dem Königreich Marokko über ein »Migrationabkommen« abschließen können. Der dafür zuständige Sonderbevollmächtigte Joachim Stamp sagte am Dienstag dem Portal The Pioneer, dass »eine umfassende Migrationszusammenarbeit vereinbart« worden sei, bei der beide Staaten »vertrauensvoll und freundschaftlich« daran arbeiten würden, »irreguläre Migration« zu reduzieren und legale Wege »in den Arbeitsmarkt« zu stärken. Bei mehreren Besuchen in dem Land hatten Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Stamp in den vergangenen Monaten ein solches Abkommen vorbereitet. Dabei soll es auch um die Zusammenarbeit bei der Anwerbung von Fachkräften gehen, etwa für das Gastgewerbe, die Pflege und das Baugewerbe. »Fachkräfteeinwanderung aus Marokko nach Deutschland ist für beide Seiten ein Gewinn«, erklärte Faeser. (AFP/jW)