NATO-Beitritt Schwedens: Ja der Türkei erwartet

Ankara. Am Dienstag hat eine Abstimmung über den Beitritt Schwedens in das Kriegsbündnis NATO als letzter Punkt auf der Tagesordnung des türkischen Parlaments gestanden. Schweden und Finnland hatten sich 2022 nach langjähriger militärischer Bündnisfreiheit dazu entschlossen, Mitglied in dem Militärpakt werden zu wollen. Finnland konnte der NATO bereits im April 2023 beitreten. Schweden dagegen fehlt immer noch das Ja aus der Türkei und Ungarn. Die Türkei hatte den Beitrittsprozess über Monate blockiert und an verschiedene Bedingungen geknüpft. Auch der ungarische Regierungschef Viktor Orbán hat seinen schwedischen Kollegen Ulf Kristersson am Dienstag zu Verhandlungen eingeladen. Sollte Orbán dabei letztlich seinen Daumen heben, dürfte die Ratifizierung im ungarischen Parlament nur noch Formsache sein. (dpa/jW)