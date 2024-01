Kapitalverbände gegen Lieferkettengesetz

Berlin. Mehrere Wirtschaftsverbände warnen vor »gravierenden Folgen« durch das geplante EU-Lieferkettengesetz und rufen die Bundesregierung zum Stopp auf. »Für deutsche Unternehmen würde es eine Reihe bestehender Maßgaben verschärfen und dadurch gerade mittelständische Unternehmen endgültig überlasten, ihnen teils Unmögliches abverlangen«, heißt es in einem Schreiben an die Bundesregierung sowie die aktuelle belgische Ratspräsidentschaft, das dpa am Montag vorlag.

Durch das EU-Lieferkettengesetz sollen Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. (dpa/jW)