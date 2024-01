Exporte außerhalb der EU eingebrochen

Wiesbaden. Die deutschen Exporte in Länder außerhalb der Europäischen Union sind im Dezember eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der exportierte Warenwert um 9,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Ausnahmen waren demnach die Ausfuhren nach Großbritannien und nach Mexiko, die jeweils spürbar zunahmen.

Wichtigster Handelspartner außerhalb der EU waren mit einem Exportwarenwert von 11,2 Milliarden Euro die USA. Gegenüber Dezember 2022 sanken die Ausfuhren dorthin um 9,9 Prozent. Nach China gingen Waren im Wert von 7,2 Milliarden Euro – ein Minus von 12,7 Prozent. Die Exporte nach Großbritannien legten hingegen um 19,7 Prozent auf sechs Milliarden Euro zu. (AFP/jW)