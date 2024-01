Türkei: Leichenfund von Bootsflüchtlingen

Istanbul. An der Küste im Süden der Türkei sind sechs Wochen nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots binnen weniger Tage neun Leichen angespült worden. Zwei von ihnen wurden Medienberichten zufolge am Montag in der Provinz Antalya gefunden, eine weitere rund 200 Kilometer weiter westlich in der Provinz Mugla. (AFP/jW)