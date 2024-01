Kamerun: Erste Impfkampagne gestartet

Soa. In Kamerun hat am Montag die weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria begonnen. Laut einem Bericht von AFP-Korrespondenten bekam ein sechs Monate altes Baby in der Stadt Soa die erste Spritze gegen die Tropenkrankheit. Den Beginn der Impfkampagne hatte die Weltgesundheitsorganisation im Vorfeld als »historische Etappe« im Kampf gegen die vor allem in Afrika auftretende Krankheit bezeichnet. 2021 wurden weltweit 247 Millionen Malariainfektionen gezählt, 619.000 Patienten starben. 95 Prozent der weltweiten Infektionen und 96 Prozent der Todesfälle wurden in Afrika registriert. (AFP/jW)