13 Festnahmen nach Neonaziangriff

Dortmund. Mehrere polizeibekannte Neonazis sollen am Sonntag einen 24jährigen in Dortmund angegriffen und verletzt haben. 13 Tatverdächtige seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag abend mit. Unter ihnen sind dem Staatsschutz bekannte und einschlägig vorbestrafte Faschisten. Der Polizei wurde demnach am Sonntag nachmittag eine Auseinandersetzung in Dortmund-Dorstfeld gemeldet. Der 24jährige, der den Angaben zufolge als Blogger aktiv ist, wurde von einer Gruppe von vermummten Männern körperlich angegriffen. Einer der Täter habe dessen Kamera entwendet, hieß es weiter. Der 24jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte trafen wenig später in einem Wohnhaus mehrere Verdächtige an. (dpa/jW)