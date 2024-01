Iranisch-pakistanische Beziehungen reaktiviert

Islamabad/Teheran. Nach gegenseitigen militärischen Angriffen wollen der Iran und Pakistan ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen. Die Botschafter sollen jeweils am 26. Januar zurückkehren, hieß es am Montag in einer Pressemitteilung des pakistanischen Außenministeriums und einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Der iranische Außenminister Hussein Amir-Abdollahian solle Pakistan außerdem am 29. Januar besuchen, hieß es weiter. Pakistan hatte nach einem iranischen Raketenangriff den Botschafter aus Teheran abgezogen und diesem ein Rückkehrverbot erteilt. (dpa/jW)