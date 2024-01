Hapag-Lloyd bietet Transit durch Saudi-Arabien

Hamburg. Angesichts der anhaltend angespannten Lage im Roten Meer bietet Hapag-Lloyd seinen Kunden einen Transitdienst quer durch Saudi-Arabien an. Dabei sollen Container per Lkw von drei Häfen am Persischen Golf nach Dschidda am Roten Meer gebracht werden, erklärte ein Konzernsprecher am Montag. Dschidda liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen der Meerenge Bab Al-Mandab vor dem Jemen, von wo aus die Ansarollah (»Huthi«) Schiffe angegriffen haben, und dem Suezkanal. Deutschlands größte Containerreederei bleibt außerdem bei ihrer Entscheidung, das Seegebiet in Nahost zu meiden und ihre Schiffe, um das Kap der Guten Hoffnung im Süden Afrikas umzuleiten. Mit dem Transit durch Saudi-Arabien biete Hapag-Lloyd eine »bequeme Notlösung« an, bis sich die Lage im Roten Meer normalisiert habe, schrieb der Konzern in einer Mitteilung an seine Kunden. (Reuters/jW)