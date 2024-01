Großmanöver der NATO beginnt

Brüssel. Am Montag hat die großangelegte Machtdemonstration der NATO gegenüber Russland begonnen. Das provokante Großmanöver »Steadfast Defender 2024« dauert insgesamt vier Monate, die eigentliche Trainingsphase startet im Februar. Alle Mitgliedstaaten der NATO sowie der Aspirant Schweden werden beteiligt sein. Geübt wird der Bündnisfall, bei dem ein Angriff Russlands auf einen NATO-Staat simuliert wird. Die Teilnahme von insgesamt 90.000 Soldaten ist geplant, ebenso der Einsatz von Panzern, Kampfjets, Hubschraubern, Drohnen, Kriegsschiffen und Flugzeugträgern – und das an den Grenzen zu Russland. Die Bundeswehr bindet ihre eigene Übungsserie »Quadriga 2024« in das Manöver der Alliierten ein. Ein Vertreter des russischen Außenministeriums hatte die Übung am Wochenende als unwiderrufliche Rückkehr in die Schemata des Kalten Krieges bezeichnet. (jW)