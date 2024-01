Russland: Gasterminal in Brand

Moskau. Ein Terminal auf dem Gelände des russischen Erdgasförderers Nowatek im Leningrader Gebiet ist in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten. Verletzte habe es durch das Feuer im Ostseehafen Ust-Luga nicht gegeben, das Personal sei evakuiert worden, sagte der Gouverneur der Region, Alexander Drosdenko, laut Nachrichtenagentur TASS am Sonntag. Im Bezirk Kingisepp sei höchste Alarmbereitschaft ausgerufen worden. Ust-Luga liegt nahe der Grenze zum NATO-Mitglied Estland. Das ukrainische Onlinemedium Ukrainska Prawda berichtete am Sonntag nachmittag unter Berufung auf Quellen in der Führung in Kiew, dass der Zwischenfall Ergebnis einer »Spezialoperation« des ukrainischen Geheimdienstes sei. Das Terminal sei mit Drohnen angegriffen und in Brand gesetzt worden. Eine Bestätigung oder Erklärung von russischer Seite dazu gab es vorerst nicht. (dpa/jW)