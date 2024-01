Sachsen: CDU und SPD stellen Wahllisten auf

Dresden/Frankenberg. In Sachsen haben CDU und SPD ihre Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 1. September gekürt. Die Christdemokraten wählten am Sonnabend auf einer Landesvertreterversammlung in Dresden Ministerpräsident Michael Kretschmer mit 95 Prozent auf Listenplatz eins. Bei den Sozialdemokraten führt Gesundheitsministerin Petra Köpping die Landesliste an. Sie wurde auf einer Landeswahlkonferenz in Frankenberg mit 96 Prozent gewählt. (AFP/jW)