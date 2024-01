Thüringen: Linke-OB tritt zu BSW über

Eisenach/Erfurt. Eine der bekanntesten Kommunalpolitikerinnen der Partei Die Linke in Thüringen wechselt zum Bündnis Sahra Wagenknecht: Die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf will bei der Kommunalwahl am 26. Mai nicht erneut antreten, sondern im September bei der Landtagswahl für das BSW kandidieren. Der Vorsitzende der Linkspartei in Eisenach, Philipp Pommer, bestätigte am Freitag abend den Abschied Wolfs aus der Partei und nannte den Schritt überraschend. Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht sagte der Thüringer Allgemeinen (Onlineausgabe), es sei jetzt sicher, dass die Partei zur Landtagswahl in Thüringen antrete. In Sachsen sei das »fast sicher«, in Brandenburg »wahrscheinlich«. Der Thüringer Landesverband solle im Februar oder März gegründet werden. (dpa/jW)