Spanien: Tausende für Frieden in Gaza

Madrid. Zehntausende Menschen haben am Sonnabend in mehreren spanischen Städten gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen protestiert. Allein in der Hauptstadt Madrid gingen nach Behördenangaben 25.000 Menschen auf die Straße. Die Demonstranten riefen die spanische Regierung auf, »den Waffenhandel und die Beziehungen zu Israel zu beenden«. Die Demonstrationen unter dem Motto »Stoppt den Völkermord in Palästina« fanden auch in anderen großen Städten wie Barcelona, Valencia und Sevilla statt. Spanien gehört zu den kritischsten Stimmen in der EU gegenüber Israel. (AFP/jW)