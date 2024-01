Ukraine: 25 Tote nach Angriff auf Donezk

Kiew. Beim Beschuss eines belebten Marktes in der ostukrainischen Stadt Donezk sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden. Es gebe auch 20 Verletzte, teilte der Chef der von Russland beanspruchten Region Donezk, Denis Puschilin, am Sonntag mit. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Reaktion. Das russische Außenministerium bezeichnete den Angriff laut RT.co als barbarischen terroristischen Akt, der mit Hilfe westlicher Waffen durchgeführt worden sei. Dies zeige, wie sehr der Westen in den Krieg involviert sei. Laut Behörden gab es dort kombinierte Artillerieschläge mit großkalibriger Munition. Am Sonntag nachmittag gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass das ukrainische Militär Ziele auf der Krim angreife. (dpa/jW)