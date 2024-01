Norwegisches Gericht: Ölförderlizenzen ungültig

Oslo. Ein Gericht in Norwegen hat am Freitag einer Klage von Umweltschützern stattgegeben und die Lizenzen zur Ausbeutung von drei Ölfeldern in der Nordsee vorläufig für ungültig erklärt. Greenpeace und die Organisation Natur und Jugend hatten argumentiert, die Regierung habe keine beziehungsweise keine ausreichenden Studien zu den Folgen für die Umwelt vorgelegt. Energieminister Terje Aasland erklärte, er erwäge eine Berufung. Es geht um die drei Ölfelder Tyrving, Breidablikk und Yggdrasil. (AFP/jW)