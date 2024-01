Kanada: Nunavut erhält Kontrolle

Ottawa. Die kanadische Regierung hat der arktischen Region Nunavut die Kontrolle über ihre Bodenschätze übertragen. Premierminister Justin Trudeau unterzeichnete am Donnerstag (Ortszeit) ein entsprechendes Abkommen. Das Gebiet im Norden von Kanada ist fast viermal so groß wie Frankreich und reich an Ressourcen – von Öl und Gas bis zu seltenen Erden. Es wird vor allem von der Bevölkerungsgruppe der Inuit bewohnt. (AFP/jW)