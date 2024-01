Sicherheitsrat in Pakistan berät über Iran

Islamabad. Nach wechselseitigen Luftangriffen mit dem Iran hat Pakistans geschäftsführender Regierungschef Anwar ul Haq Kakar am Freitag den nationalen Sicherheitsausschuss einberufen. Pakistan hatte am Donnerstag morgen eigenen Angaben zufolge bewaffnete Gruppen im Iran angegriffen, wobei mehrere »Terroristen« getötet worden seien. Zuvor hatte der Iran am Dienstag Ziele in Pakistan bombardiert. Teheran zufolge galt der Angriff einer Dschihadistengruppe, die Anschläge im Iran verübt hatte. UN-Generalsekretär António Guterres rief beide Parteien am Donnerstag zur Mäßigung auf. China bot an zu vermitteln. (AFP/jW)