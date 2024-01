»Elbtower«-Gesellschaft insolvent

Hamburg. Die Eigentümerin des »Elbtower«-Grundstücks, die »›Elbtower‹ Immobilien GmbH & Co. KG«, hat nach Angaben der Stadt Hamburg einen Insolvenzantrag gestellt. Damit könne die Stadt nun ihr Wiederkaufsrecht sowie die Übernahme aller Planungs- und Bauverträge geltend machen, teilte die Stadtentwicklungsbehörde am Freitag mit. Die Behörde geht davon aus, dass im Rahmen des Insolvenzverfahrens eine »privatwirtschaftliche Lösung« für die zeitnahe Wiederaufnahme der seit Oktober ruhenden Bautätigkeit an dem hochumstrittenen Großprojekt gefunden wird. Das Wiederkaufsrecht der Stadt ermögliche, dass sie die Kontrolle über das Projekt übernehmen könne, wenn keine tragfähige Lösung gefunden werde. (dpa/jW)