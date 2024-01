David Ryder/Reuters Nicht überzeugt von der Legalität der Angriffe auf eines der ärmsten Länder der Welt: Demonstranten in den USA (12.1.2024)

Es war das vierte Mal innerhalb von nur einer Woche: Am frühen Donnerstag morgen haben erneut Kampfflugzeuge der USA und Großbritanniens Ziele in den jemenitischen Provinzen Hodeida, Tais, Dhamar, Al-Baida und Sanaa bombardiert. Vorausgegangen war am Mittwoch ein Angriff der Ansarollah (»Huthis«) auf den US-amerikanischen Massengutfrachter »Genco Picardy«. Und in der Nacht zu Freitag wurde mit dem Chemikalientanker »Chem Ranger« erneut ein US-amerikanisches Schiff von Raketen aus dem Jemen getroffen.

Laut einer Erklärung des US-Zentralkommandos (Centcom) trafen von US-amerikanischen Kriegsschiffen abgefeuerte Geschosse bei dem am Donnerstag morgen durchgeführten Angriff 14 startbereite Raketen der Ansarollah, die eine unmittelbare Gefahr für Handelsschiffe und US-Marineschiffe in der Region dargestellt hätten. Die US-Streitkräfte hätten darum von »ihrem Recht und ihrer Verpflichtung auf Selbstverteidigung« Gebrauch gemacht. Das Verteidigungsministerium betonte zugleich, man befinde sich nicht im Krieg mit den Ansarollah.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hingegen kommentierte, die UNO habe »den USA nicht das Recht gegeben, den Jemen wie Libyen anzugreifen«. Lawrow spielte damit auf die am Mittwoch vergangener Woche, nur zwei Tage vor dem ersten Angriff der USA und Großbritanniens auf den Jemen, im UN-Sicherheitsrat verabschiedete Resolution 2722 an. In dieser wurden die Ansarollah aufgefordert, die seit Ende Oktober von ihnen durchgeführten Angriffe auf Schiffe mit Israel-Bezug zu stoppen. Außerdem ist das Recht der UN-Mitgliedstaaten festgehalten, Schiffe gegen solche Angriffe zu verteidigen. Die von Russland im Vorfeld der Abstimmung eingebrachten mündlichen Änderungsvorschläge waren abgelehnt worden. Unter anderem hatte Moskau in die Präambel einfügen wollen, der Resolutionstext dürfe nicht als Präzedenzfall angesehen werden und schaffe keine neuen völkerrechtlichen Normen. Der russische Vertreter betonte, die Resolution stelle keine Legitimierung der Aktionen der maritimen Koalition unter Führung der USA dar. Die maritime Operation mit dem Namen »Prosperity Guardian« (Wächter des Wohlstands) stellt faktisch eine »Koalition der Willigen« ohne völkerrechtliche Legitimation dar.

Der Verweis Lawrows auf Libyen ist kein Zufall. Am 17. März 2011 hatte sich Moskau bei der Abstimmung über die Libyen-Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrats, die UN-Mitgliedstaaten zur Errichtung einer »Flugverbotszone« ermächtigte, aber einen Einsatz von Bodentruppen ausschloss, enthalten, anstatt von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen. Unter Führung der Vereinigten Staaten folgte ein brutaler Angriffskrieg gegen Libyen, der den Sturz von Machthaber Muammar Al-Ghaddafi zum Ziel hatte. Unter Verletzung der Resolution 1973 statteten westliche Regierungen die Rebellen mit Waffen aus. Diese lynchten Al-Ghaddafi, nachdem NATO-Bomber ihn genau in ihre Arme getrieben hatten.

Dass die Angriffe auf den Jemen kaum dazu geeignet sind, ihr proklamiertes Ziel, nämlich die Sicherheit der internationalen Handelsschiffahrt, zu erreichen, gab derweil US-Präsident Joseph Biden am Donnerstag gegenüber Reportern zu. Auf eine entsprechende Frage antwortete er: »Stoppen sie (die Angriffe) die ›Huthis‹? Nein. Werden sie fortgesetzt? Ja.« Einen Tag zuvor hatte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder sogar freimütig bekannt, dass man eine Beschleunigung der Eskalationsspirale ganz bewusst in Kauf nehme. Von weiteren Vergeltungsangriffen der Ansarollah müsse ausgegangen werden. Letztere hatten ihre Attacken, die solange andauern sollen, bis der Gazakrieg beendet und die dortige Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt wird, ursprünglich auf Schiffe in israelischem Besitz oder mit israelischer Besatzung beschränkt, dann aber auf Frachtschiffe mit dem Ziel Israel ausgeweitet. Nach Beginn der britisch-US-amerikanischen Angriffe auf den Jemen erklärten sie auch US-amerikanische und britische Schiffe zum Ziel und begannen, diese zu beschießen.

Der Anführer der Ansarollah, Abd Al-Malik Al-Huthi, zeigte sich am Donnerstag siegesgewiss: Die »US-amerikanisch-britische Aggression« sei Beweis für die Effektivität der Strategie seiner Organisation. Die US-Amerikaner unterstützten »den Feind in jeder Form, damit er seine Verbrechen fortsetzen und andere Länder daran hindern« könne, »dem palästinensischen Volk Unterstützung und Hilfe zu leisten«. Auch die meisten europäischen Länder unterstützten Israel, insbesondere militärisch. Die vom Westen vor sich her getragenen Menschenrechte und Moral seien reine Heuchelei.

Am Mittwoch hat die US-Regierung die Ansarollah als Terrorgruppe eingestuft. Die Listung tritt laut Erklärung des Außenministeriums am 16. Februar in Kraft und soll neu bewertet werden, sofern die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden eingestellt werden. Schon einmal haben die USA die Ansarollah auf die »Terrorliste« gesetzt. Damals unter Expräsident Donald Trump, der diese Entscheidung in den letzten Tagen seiner Amtszeit als »Geschenk« an Saudi-Arabien traf.

Die US-Regierung hat wiederholt behauptet, die Ansarollah seien Befehlsempfänger Irans, und Teheran sei dementsprechend für deren Handlungen verantwortlich. Am 14. Januar allerdings zitierte die New York Times US-Geheimdienstbeamte, laut derer die Ansarollah eine unabhängige Organisation seien. Auch stellten sie einen Großteil ihrer Waffen selbst her – darunter Drohnen, die aus importierten Einzelteilen zusammengesetzt würden.