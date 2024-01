Netanjahu lehnt Staat Palästina ab

Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat im offenen Widerspruch zu den USA einen eigenen palästinensischen Staat nach Ende des Gazakrieges abgelehnt. Mit Blick auf eine Zweistaatenlösung auf Drängen der USA sagte Netanjahu am Donnerstag: »Israels Ministerpräsident muss imstande sein, auch nein zu sagen.« Unterdessen haben Parlamentarier aus Kanada, den USA und Deutschland in einem offenen Brief die Regierungschefs ihrer Länder aufgefordert, sich für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza starkzumachen und eine Zweistaatenlösung voranzutreiben. (dpa/jW)