Großdemonstration für nachhaltige Landwirtschaft

Berlin. Ein Bündnis aus Landwirtschafts- und Umweltorganisationen ruft für diesen Samstag zu einer Demonstration in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung auf. Die Träger des Bündnisses »Wir haben es satt« fordern die Ampelkoalition auf, die »Zukunft der Landwirtschaft« zu sichern. Dazu müsse sie für »kostendeckende Erzeuger- und faire Bodenpreise« sorgen und die Landwirte beim anstehenden Umbau der Tierhaltung und einer umweltgerechten Landbewirtschaftung ausreichend unterstützen.

Auch der Bauernverband kündigte weitere Proteste gegen die Ampel an. »Unsere Bauern sind enttäuscht, dass sie kein Gehör gefunden haben«, sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Freitag. In der kommenden Woche werde es neue Aktionen geben, »um noch einmal besonders deutlich zu machen«, wie wichtig die Rücknahme der geplanten Kürzungen der Dieselsubventionen sei. (dpa/jW)