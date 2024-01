Open-AI will »Werkzeug« gegen Desinformation

San Francisco. Angesichts der »Gefahr von Wahlbeeinflussung durch Desinformation« im Wahljahr 2024 will Chat-GPT-Entwickler Open-AI Hilfsmittel zur Rückverfolgung digitaler Inhalte einführen. »Wir wollen sicherstellen, dass unsere Technologie nicht in einer Weise genutzt wird, die den demokratischen Prozess untergraben könnte«, erklärte das Unternehmen am Montag in einem Blogbeitrag. Es werde an Werkzeugen gearbeitet, die es Nutzern ermöglichen, von Chat-GPT generierte Texte zuverlässig zuzuordnen und zu erkennen, ob ein Bild durch künstliche Intelligenz (KI) erstellt wurde. (AFP/jW)