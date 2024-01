Menschen in BRD immer länger online

Bonn. Die Menschen in Deutschland verbringen immer mehr Zeit im Internet. Nach einer am Donnerstag in Bonn veröffentlichten Studie der Postbank stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Onlinestunden auf durchschnittlich 71 pro Woche, sechs Stunden mehr als im Vorjahr. Vor fünf Jahren hatte der Wert noch bei 50 Stunden gelegen.

Besonders die sogenannten Digital Natives – in der Befragung Menschen zwischen 18 und 39 Jahren – nutzen das Internet intensiv. Statistisch gesehen sind sie fast vier ganze Tage pro Woche online (93 Stunden). (dpa/jW)