Apple muss Messfunktion abschalten

Cupertino. Neue Apple-Watch-Modelle dürfen in den USA nur noch mit abgeschalteter Blutsauerstoffmessfunktion verkauft werden. Ein Berufungsgericht lehnte am Mittwoch (Ortszeit) den Antrag des Konzerns ab, das Verkaufsverbot für die Dauer des Berufungsverfahrens auszusetzen. Die US-Medizintechnikfirma Masimo hatte ein Patentverfahren gewonnen und einen US-Importstop erwirkt. Die Uhren werden wie fast alle Elektronik in Asien gefertigt. (Reuters/jW)