Dürre in Portugal: Wasser wird rationiert

Lissabon. Wegen seit Monaten anhaltender Trockenheit wird im Süden Portugals das Wasser rationiert. Haushalte in der Region Algarve müssten mit 15 Prozent weniger auskommen, landwirtschaftliche Betriebe sogar mit 25 Prozent weniger. Ohne die Maßnahme »haben wir am Ende des Jahres nicht mehr genug Wasser für die öffentliche Versorgung«, teilte Umweltminister Duarte Cordeiro am Mittwoch abend nach einer Krisensitzung mit. Die Algarve erlebe »ihre schlimmste Dürre«, erklärte José Machado von der Umweltagentur APA: »Das Wasserniveau sowohl im Grundwasser als auch in den Reservoirs ist so niedrig wie nie.« (AFP/jW)