Rumänische Bauern blockieren Grenze

Kiew. Rumänische Bauern haben am Donnerstag in Halmeu mit großen Landmaschinen einen Grenzübergang zur Ukraine blockiert, wie der ukrainische Zoll mitteilte. Seit einer Woche protestieren die Landwirte gegen hohe Betriebskosten, EU-Umweltschutzmaßnahmen und ukrainische Agrarimporte. Am Dienstag hatten polnische Lkw-Fahrer ihre wochenlange Blockade der Grenzübergänge zur Ukraine aufgelöst. Auch hier richtete sich der Protest gegen die übervorteilende Konkurrenz aus der Ukraine. (Reuters/jW)