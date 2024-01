Frankreich: Urteil gegen Versammlungsfreiheit

Niort. Im französischen Niort sind am Mittwoch Organisatoren der Proteste gegen Wasserspeicherbecken der Agrarindustrie in Westfrankreich verurteilt worden. Die Urteile des Kassationsgerichtshofs richten sich gegen neun Mitglieder des Gewerkschaftsbundes CGT, der Confédération Paysanne, der Bürgerinitiative »Bassines – Non Merci!« und der Umweltkampagne »Soulèvements de la Terre«. Es wurden Aufenthaltsverbote, Geld- und Bewährungsstrafen verhängt. Die Betroffenen kündigten an, in Revision zu gehen und den Protest fortzusetzen. (jW)