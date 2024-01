Komoren: Tödlicher Protest nach Wahlen

Moroni. Bei Protesten nach der Präsidentschaftswahl auf den Komoren ist ein 21jähriger wahrscheinlich durch einen Schuss getötet worden, wie am Donnerstag in der Hauptstadt Moroni bekanntgegeben wurde. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Die Einwohner der Komoren hatten am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Nach offiziellen Angaben gewann erneut der umstrittene Amtsinhaber Azali Assoumani. Die Opposition geht von einem Wahlbetrug aus. (AFP/jW)