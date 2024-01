Ukraine: Unterstützer gründen Artillerieallianz

Paris. Frankreich, Deutschland und mehr als 20 weitere Länder haben am Donnerstag in Paris eine sogenannte Artilleriekoalition für die Ukraine ins Leben gerufen. »Es gibt keine Alternative zu einer modernen Artillerie. Wir müssen uns weiter anstrengen, um die Produktion von Munition zu erhöhen«, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow, der per Video zugeschaltet war. Frankreich kündigte an, zwölf zusätzliche Haubitzen für die Ukraine zu finanzieren. Dafür sollen 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Derzeit seien bereits 49 Haubitzen dieses Typs in der Ukraine im Einsatz und sechs weitere bestellt. (AFP/jW)