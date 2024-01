Staatsanwalt in Ecuador getötet

Guayaquil. Während sich kriminelle Gruppen und staatliche Einsatzkräfte in Ecuador weiter heftige Kämpfe liefern, ist ein für die Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität zuständiger Staatsanwalt getötet worden. César Suárez wurde in der Hafenstadt Guayaquil von Auftragsmördern in seinem Auto erschossen, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Suárez hatte unter anderem gegen die mutmaßlichen Bandenmitglieder ermittelt, die in der vergangenen Woche ein Studio des staatlichen Fernsehsenders TC Televisión gestürmt und Geiseln genommen hatten. (dpa/jW)