NATO organisiert Großmanöver

Brüssel. Die NATO will für ein Großmanöver zur Abschreckung Russlands rund 90.000 Soldaten mobilisieren. Die rund vier Monate dauernde Übung mit dem Namen »Steadfast Defender« (etwa: standhafter Verteidiger) werde die größte seit Jahrzehnten, erklärte der Oberbefehlshaber der NATO in Europa, Christopher Cavoli, am Donnerstag nach einem Treffen des NATO-Militärausschusses in Brüssel. Vorbereitungen sollen kommende Woche beginnen. Der Start ist dann für Februar vorgesehen. Trainiert werden soll insbesondere die rasche Verlegung von Landstreitkräften. (dpa/jW)