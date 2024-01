Gazakrieg: Israel sprengt Universität

Gaza-Stadt. Die israelischen Besatzungstruppen haben am Mittwoch die Israa-Universität in Gaza-Stadt zerstört. In einer Presseerklärung teilte die Universität laut der Agentur WAFA am Donnerstag mit, dass sich der Angriff nicht nur auf das Hauptgebäude, sondern auch auf das auf dem Gelände befindliche Nationalmuseum erstreckt habe, in dem sich archäologische Artefakte befanden. Zuvor hätten die Besatzer das Museum geplündert. Darüber hinaus habe das israelische Militär das erste und einzige Universitätskrankenhaus in Gaza gesprengt. In den zerstörten Gebäuden waren bis vor kurzem noch Kriegsvertriebene untergebracht. Ferner wies die Universitätsverwaltung in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Örtlichkeiten nun vom israelischen Militär als Stützpunkt und zur Internierung und zum Verhör festgenommener Palästinenser genutzt würden. (jW)