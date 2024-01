ZUMA Press/imago/Montage jW

1919, Rosa, Karl, Thüringen

Zu jW vom 15.1.: »Erinnern und kämpfen«

An einem Sonntagmorgen im Januar des Jahres 1919 ist es gewesen, als mehrere Männer vor dem Baronshaus in meinem Heimatort in ein Gespräch vertieft waren. Zufällig waren sie sich an dieser Stelle, wo der Neue Weg von der Hauptstraße noch heute abbiegt, begegnet. Die drei Männer griffen sofort jenes Gesprächsthema auf, das seit Tagen Millionen Menschen in ganz Deutschland bewegte: der politische Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Auch ein Vierzehnjähriger gehörte als stiller, sehr aufmerksamer Zuhörer zu dieser Gesprächsrunde. Er spürte die Aufregung, die Trauer, aber auch die Verbitterung und die Wut, die sich in den Worten dieser Männer, allesamt Arbeiter, über die entsetzliche Nachricht widerspiegelten. Am abgedankten Kaiser, an seinen Generalen und Offizieren, an den Reaktionären, an all seinen Vollstreckern wurde kein gutes Haar gelassen. Sie wurden regelrecht verdammt! Und diese Männer wussten, wovon sie redeten; mindestens zwei von ihnen hatten den Ersten Weltkrieg mitgemacht, ihre Familien die Kohlrübenwinter.

Plötzlich trat ein weiterer Mann aus der Nachbarschaft hinzu. Ein Handwerker, der sich und seine Familie auch noch durch eine kleine Landwirtschaft ernährte. (…) Und als gerade der Name Karl Liebknecht noch mal genannt worden war, sagte der eben hinzugekommene Mann ganz unverblümt und wie selbstverständlich: »Regt euch doch nicht so auf! Der war doch bloß ein Jude!«

Für seine inhumane Äußerung bekam dieser Bürger sehr deutliche Widerworte zu hören. Oder wie man in Barchfeld auch damals schon formulierte: Dem wurde die Meinung vielleicht gestochen! Schon bald entfernte er sich aus der Gesprächsrunde und ging zurück auf seinen Hof.

Rainer Döhrer, Barchfeld/Werra

»Bestenfalls Placebos«

Zu jW vom 10.1.: »Dr. Placebo«

Wem tönen nicht fortwährend Meinungsmachermedien in den Ohren, die behaupten, wir jammerten auf höchstem Niveau bei dem besten Gesundheitswesen in der Welt? Wie viele plappern das auch noch nach, glauben es? Wer sich Gesundheit leisten kann, noch rundherum gesund ist, nie in die Welt bezahlbarer, nicht verschreibungspflichtiger, einfachster Medikamente bei Infekten und ähnlichem oder gar noch Mangelwirtschaft bei Gesundheitsversorgung, zum Beispiel Ärztemangel, verspüren durfte, dem entzieht sich in der entsolidarisierten Gesellschaft jedes Verständnis, Mitempfinden.

Wo seit Jahrzehnten die Dr. Profitis und Placebos (…) den Markt entdeckt, erobert haben, stetig profitabler reformieren, da kann Mensch, Patient, Beschäftigter nur Profitobjekt sein. Auf dem Markt Gesundheit sind zahlreiche gierige Profiteure bestrebt, die größten Happen den Konkurrenten abzujagen. Lochstopferei ohne Gewinn für das Menschenrecht Gesundheit kann nur das Ergebnis sein, neben mehr und mehr an Zufluss von Millionen und Milliarden von Beitragszahlern, Patienten, Beschäftigten, Steuerzahlern in das fruchtbare Fass ohne Boden. Besser und risikofreier lassen sich Geschäfte nicht machen.

Eben nehmen wir die nächste Beitragserhöhung der BEK aus dem Briefkasten. Freundlichste Töne, Wünsche und Versicherungen. Für uns, unsere Gesundheit, soziale Sicherheit, die allen bezahlbar ist und bleibt? Eine Woche Infekt hat uns, meiner Frau und mir, bereits zwei Apothekenrechnungen von je mehr als 30 Euro gebracht. Wir denken daran, fragen oft: Wer im Lande kann sich das noch leisten, wo es sich um einfachste, altbekannte, wahnsinnig überteuerte Medikamente handelt, mit denen unsere Kinder schon versorgt wurden, allerdings in einem anderen und angeblich armen Lande, nicht sozial und menschlich armen Lande.

Wer denkt darüber nach, denkt an andere, an sozial Schwächste, Arme, Bürgergeld-, Mindestlohnempfänger, Flüchtlinge und an alle die, die ständig diskriminiert, diffamiert werden, wie die ohne und selbst mit Arbeit sich bestenfalls Placebos leisten können.

Roland Winkler, Aue

Homöopathie

Zu jW vom 9.1.: »Im Gespräch bleiben«

Ich kann meinen Vorschreibern nur recht geben. Voller Illusionen vom System will das »Bündnis Sahra Wagenknecht« ihm Homöopathie verabreichen. Die hat gerade Lauterbach für nicht verschreibungsfähig erklärt: (…) Naturheilkunde kann nicht sein, / auch Grüne machen’s lang schon vor / vereint im Kompradorenchor. / Bleibt von der Wissenschaft nur Schein, / da Scharlataneriemorast / zu diesem Staat am besten passt.

Die alte KPD wurde unter Adenauer verboten. 1972 unter Willy Brandt gab es mit dem »Radikalenerlass« Berufsverbote. Brandt als früherer Regierender Bürgermeister von Berlin-West hatte dieses auch als Pfahl im Fleisch der DDR bezeichnet. Kann man sich zu ihm, wie gleichfalls zu Schmidt als Wegbereiter für den NATO-Doppelbeschluss, bekennen?

Übrigens, den Friedensnobelpreis erhielt Brandt nach der Gewichtung dieses Preises weniger für Frieden als vielmehr für den Erfolg seiner sozialdemagogischen Aufweichungspolitik – genannt Wandel durch Annäherung. Den Wandel haben wir ja nun deutlich zu spüren bekommen.

Sahra sollte wissen, dass Homöopathie gegen Krebs nicht hilft. Und so sehr prominent wie sympathisch sie ist, sehe ich sie als »Ritter von der traurigen Gestalt«. Miguel de Cervantes wusste darüber bereits vor über 400 Jahren Bescheid. Genau das gilt ebenso für Klimaaktivisten.

E. Rasmus, Berlin