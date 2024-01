Italien: Flüchtlingsboot vermisst

Lampedusa. Im Mittelmeer wird ein Flüchtlingsboot vermisst, das sich vergangene Woche mit etwa 40 Menschen an Bord vermutlich aus Libyen auf den Weg nach Europa gemacht hatte. Nach Angaben der italienischen Küstenwache von Dienstag abend brachte die Suche bislang keinen Erfolg. Das Holzboot wurde demnach zuletzt am Freitag vor der Insel Malta aus einem Flugzeug der EU-Grenzschutzagentur Frontex gesichtet. An der Suche beteiligten sich in den vergangenen Tagen neben Schiffen und Flugzeugen der Küstenwache auch Handelsschiffe, die in dem Gebiet unterwegs waren. Laut Hilfsorganisationen sollen mit dem Boot zwischen 35 und 46 Menschen Richtung Europa losgefahren sein. Ziel der Reise war demnach die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. (dpa/jW)