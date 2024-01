Ukraine: Macron will bilaterales Abkommen

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ein bilaterales Abkommen mit der Ukraine und neue Waffenlieferungen angekündigt. Er wolle im Februar nach Kiew reisen, um Einzelheiten vorzustellen, sagte Macron am Dienstag abend in Paris. Frankreich werde etwa 40 »Scalp«-Raketen und Hunderte Bomben für die Ukraine bereitstellen. Wegen verringerter Lieferungen war Frankreich zuletzt in die Kritik geraten. Laut Kieler Institut für Weltwirtschaft liegt das Land mit Hilfeleistungen von insgesamt 1,7 Milliarden Euro derzeit auf Platz zwölf, die BRD mit knapp 21 Milliarden Euro nach den USA auf Platz zwei. (AFP/jW)