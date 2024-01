Ismael Mohamad/IMAGO/UPI Photo Lindern in größter Not: Suppenküchen am geschlossenen Grenzübergang Rafah (25.12.2023)

Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge hat vor einer düsteren Zukunft für die Bewohner des Gazastreifens gewarnt. »Hunderttausende Menschen leben jetzt auf der Straße in behelfsmäßigen Plastikzelten und schlafen auf Beton«, sagte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini am Mittwoch vor Journalisten in Jerusalem. Innerhalb von 24 Stunden sollen bis Mittwoch 163 Palästinenser getötet worden sein. Dem Vorsitzenden des »Palästinensischen Investmentfonds«, Mohammed Mustafa, zufolge drohen im Gazastreifen mehr Menschen durch Hunger zu sterben als durch direkte Waffengewalt. Dieser sind bisher mindestens 24.448 Menschen zum Opfer gefallen.

Die Lösung soll darin bestehen, Nahrung, Medizin, Wasser und Strom zurück in den abgeriegelten Küstenstreifen zu bringen, erklärte Mustafa am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Derweil ist in Khan Junis im Süden des Gazastreifens nach Angaben der jordanischen Armee ein von ihr errichtetes Feldlazarett durch israelischen Beschuss schwer beschädigt worden. Dies sei ein »eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht«, für den Israel verantwortlich sei, erklärt die Armee. Dass die Hamas und ihre Verbündeten sich den Bomben ergeben, scheint derweil unwahrscheinlich: »Entweder Sieg oder der Märtyrertod«, sagte eine Hamas-Quelle der dpa in Beirut am Mittwoch.

Damit die Region nicht endgültig in Flammen aufgeht, verstärken die USA laut der britischen Financial Times ihre Bemühungen um eine diplomatische Lösung für die Feindseligkeiten zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah. Auf einer Reise nach Beirut in der vergangenen Woche hat der US-Gesandte Amos Hochstein dem geschäftsführenden Premierminister des Libanon, Nadschib Mikati, die Idee eines Abkommens über eine vorläufige Einstellung der Kampfhandlungen unterbreitet. Die libanesische Hisbollah-nahe Zeitung Al Akhbar interpretierte den Besuch Hochsteins in Beirut am Dienstag als »letzte Warnung vor einer größeren Eskalation«.