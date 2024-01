Partei Die Linke, Hessen, will nun außerparlamentarischen Druck machen

Florian Wiegan/IMAGO/Eibner Die Spitzenkandidaten Jan Schalauske und Elisabeth Kula beim Wahlkampfauftakt in Hessen zur Landtagswahl 2023 in Gießen

Zwei Tage vor der konstituierenden Sitzung des Hessischen Landtags, in dem die Partei Die Linke nicht mehr vertreten sein wird, kündigten die bisherigen Linke-Fraktionsvorsitzenden Elisabeth Kula und Jan Schalauske am Dienstag den Gang in die außerparlamentarische Opposition an:

(…) Die Linke hat sich immer gegen die Verschärfung des Asylrechts und gegen Abschiebungen eingesetzt. Durch unsere Arbeit im Petitionsausschuss und in Solidaritätskomitees konnten wir einzelne Abschiebungen verhindern und Bleiberechtsregelungen erwirken. Die Linke im Hessischen Landtag hat in den zurückliegenden 16 Jahren viel Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Mieterbündnissen, der Friedensbewegung, mit Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen sowie außerparlamentarischen Bewegungen gelegt. (…)

Mit der neuen Legislaturperiode des Hessischen Landtages endet vorerst unser gemeinsamer parlamentarischer Kampf. Doch eines steht fest: Wir kommen wieder. Und bis dahin werden wir außerparlamentarisch aktiv bleiben, werden alte Bündnisse pflegen und neue schmieden, werden gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft kämpfen und die Stimme der außerparlamentarischen Opposition gegen die hessische Gro-Ko sein. (...)

Wir bleiben zuversichtlich, dass in nicht allzu ferner Zukunft wieder Menschen im Landtag Platz nehmen werden, für die der Grundsatz der Hessischen Verfassung, wonach die Wirtschaft dem Wohle der Bevölkerung und der Befriedigung ihres Bedarfs dient (Artikel 38 HV), ebenso die zentrale Richtschnur des politischen Handelns ist, wie sie es für uns gewesen ist.

Wenige Tage vor der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags kritisierten die kirchlichen Entwicklungsorganisationen Brot für die Welt und Misereor am Dienstag Pläne für starke Kürzungen in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe:

Deutschland hat durch seine Entwicklungspolitik in den vergangenen Jahren den Kampf gegen Hunger und Armut unterstützt und zur Verringerung globaler Ungleichheit beigetragen. Die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 2024 im Vergleich zum Vorjahr um fast 1,5 Milliarden Euro zu kürzen, träfe jedoch die Schwächsten am stärksten. »Die globalen Herausforderungen, zunehmende Konflikte und die Folgen des Klimawandels erfordern nicht weniger, sondern mehr internationale Zusammenarbeit. Die stärkste Kürzung des Entwicklungsetats in der Geschichte der Bundesrepublik ist deshalb ein verheerendes Signal«, erklären Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt und Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer von Misereor.

Dagmar Pruin: »Obwohl die Zahl der Hungernden weiter steigt, plant die Regierung, die Beiträge für den Kampf gegen Hunger und extreme Armut zu kürzen. Das ist politisch kurzsichtig. Es schadet der Glaubwürdigkeit Deutschlands im globalen Süden. Wir fordern die Abgeordneten dazu auf, diese fatalen Kürzungen zu verhindern.«

Pirmin Spiegel: »Eine wirksame und finanziell starke Entwicklungszusammenarbeit ist ein wichtiger Baustein für die internationale Kooperation. Sie trägt dazu bei, Konflikte zu entschärfen und Krisen vorzubeugen. Der soziale und ökonomische Preis der nicht gelösten Probleme in der Welt wird deutlich höher sein als die Mittel, die im kommenden Haushalt gestrichen werden sollen.«