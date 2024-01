Jens Schulz Polizeilicher Gewaltexzess beim Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am Sonntag in Berlin

Propalästinensischem Protest mit möglichst harter Hand zu begegnen, ist für die Berliner Polizei in den vergangenen Monaten zum täglich Brot geworden. Dass sich die Solidarisierung mit dem Kampf gegen israelischen Kolonialismus bestens als Vehikel für Repression gegen Linke im Allgemeinen eignet, hat sich am Sonntag bei der traditionellen Demonstration in Gedenken an die ermordeten Kommunisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin gezeigt. An dem Umzug mit über zehntausend Teilnehmern beteiligte sich in diesem Jahr – vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Bevölkerung des Gazastreifens – auch ein propalästinensischer Block. Im Verlauf der Demonstration prügelten Polizisten auf Dutzende Teilnehmer ein, wie Augenzeugen berichteten. Bereits am Sonntag kursierten Videos des polizeilichen Gewaltexzesses auf X. Der Berliner Abgeordnete der Linken Neukölln, Ferat Koçak, der als parlamentarischer Beobachter vor Ort war, veröffentliche Videosequenzen und kritisierte das Vorgehen der Behörden als »unverhältnismäßige Ausübung von Gewalt«.

Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprang daraufhin fix den staatlichen Schlägertrupps zur Seite. Bei der Demonstration sei es zu »wirklich überraschenden, plötzlichen Angriffen ohne Anlass« auf Polizisten gekommen, erklärte sie am Montag im Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung im Berliner Abgeordnetenhaus. Dabei seien 21 von ihnen verletzt worden. Außerdem übe die Polizei nun mal Gewalt aus, dazu sei sie staatlich legitimiert, so die Polizeichefin. Die Beamten seien von Teilnehmern der Versammlung sogar mit Metallstangen angegriffen worden. Was für Verletzungen die Beamten erlitten hätten und wer oder was für die verletzen Demonstranten verantwortlich sei, wollte die Pressestelle der Behörde am Dienstag gegenüber jW nicht kommentieren.

Auch Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) verteidigte im Innenausschuss das Vorgehen der Polizisten: Diese hätten sich »verdammt noch mal gewehrt, weil sie angegriffen wurden«, so Spranger. Zudem kritisierte sie Koçak scharf. Er habe nur einen bestimmten Ausschnitt des Geschehens dokumentiert und bewusst erklärt, die Polizei habe »zuerst angegriffen«, von »Polizeigewalt« zu sprechen, sei eine »Falschaussage«. Koçak wiederum sieht sich zu Unrecht attackiert: »Spranger und Slowik haben nur das wiedergeben, was die Polizei ihnen gesagt hat«, erklärte er am Dienstag gegenüber jW. Neben seiner eigenen Beobachtung zeigten auch die Videos, dass die Beamten als erste die Demonstranten angegriffen hätten. Diese hätten zwar laut protestiert, seien aber nicht gewalttätig aufgetreten, so der Lokalpolitiker. Slowik und Spranger würden »den Tätern vertrauen« – das sei in diesem Fall die Polizei.

Dass die Demonstranten »plötzlich und ohne Anlass« auf die Polizisten losgegangen sein sollen, will in der Tat nicht so richtig zu den Videos und Augenzeugenberichten passen. Laut Teilnehmern sei der vordere Demonstrationszug umgekehrt, nachdem die Polizei die Falschmeldung verkündet habe, dass ein zuvor wegen der Parole »From the River to the Sea – Palestine will be free« festgenommener Teilnehmer durch die Demonstrationsleitung ausgeschlossen worden sei. Daraufhin habe sich die Polizei von Demonstranten umzingelt gesehen, was sie wiederum zum Anlass genommen habe, Pfefferspray einzusetzen und mit Schlagstöcken und Quarzsandhandschuhen um sich zu schlagen. In der Folge mussten 16 Demonstranten mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden, wie Sanitäter berichteten. Auch Pressevertreter seien nicht vor der Staatsmacht sicher gewesen. Einige seien gewaltsam an der Durchführung ihrer Arbeit gehindert worden, als sie die staatliche Gewalt dokumentieren und darüber berichten wollten, so die linke Soliaritätsorganisation »Rote Hilfe« in einer Pressemitteilung vom Sonntag. Insgesamt sollen zudem 16 Teilnehmer festgenommenen worden sein, einige von ihnen während der Abschlusskundgebung bei der Gedenkstätte für Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde, lange nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen.