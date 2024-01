Le Pictorium/IMAGO Im Herzen der Rebellion: Eröffnung einer neuen Schule in der nördlichen Metropole Kidal (o. D.)

Im November hat Malis Armee die Stadt Kidal im Norden des Landes eingenommen, aus der sie sich Anfang 2012 hatte zurückziehen müssen. Dieser Landesteil wird vor allem von der Bevölkerungsgruppe der Tuareg bewohnt, die damals einen unabhängigen Staat Azawad gründen wollten. Der Konflikt zwischen den zur Abspaltung drängenden Tuareg und der Regierung in Bamako konnte 2015 durch Vermittlung des Nachbarn Algerien beruhigt werden. Es kam zu einem Friedensvertrag, der eine gewisse Autonomie der Nordregion in Aussicht stellte.

Wesentliche Punkte des Vertrages blieben jedoch unerfüllt, weil die damalige Regierung unter Präsident Ibrahim Boubacar Keïta keine Mittel für eine Interimsverwaltung zur Verfügung stellen konnte. Nur ansatzweise gelangen die vereinbarte Demobilisierung und Integration der Rebellen in die Malischen Streitkräfte (Fama). Faktisch kam es nur zu einem Waffenstillstand, garantiert vor allem durch französische Soldaten und die UN-Truppe Minusma. Vor dem Ende 2023 abgeschlossenen Abzug der »Blauhelme« wurden die separatistischen Kräfte wieder aktiv und stellten sich den Fama entgegen, die in die von den UN aufgegebenen Stützpunkten einrückten. Ihrem Einmarsch in Kidal ging ein massiver Angriff mit Drohnen voran, dem auch Zivilisten zum Opfer fielen. Zwar konnte die Zentralmacht ihre Autorität in Kidal wiederherstellen. Ob die Fama aber den ganzen Norden unter ihre Kontrolle bringen können, ist ungewiss.

Mit beträchtlicher Wirtschaftshilfe hat Algerien seit 2012 sowohl die Zentralregierung als auch die Nordregion unterstützt. Weil im eigenen Süden Verwandte der malischen Tuareg leben, ist es an einer Konfliktlösung besonders interessiert. Die Transitionsregierung hatte dies lange nicht beanstandet. Anders war es im Dezember, als – ohne vorherige Absprache mit Bamako – nordmalische Befürworter und Gegner der Autonomie zu Gesprächen nach Algier eingeladen waren. Malis Außenminister sprach von einer »Einmischung in die inneren Angelegenheiten« seines Landes und beklagte, dass unter den Eingeladenen Personen gewesen sein sollen, »die für ihre Feindschaft gegenüber der malischen Regierung bekannt sind«. Auch wurde beanstandet, dass der politisch engagierte Imam Mahmoud Dicko von Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune empfangen wurde. Beidseitig wurden die Botschafter ein- und sogar kurzzeitig abberufen. Da Algerien jedoch klarmachen konnte, dass es die territoriale Integrität Malis nie infrage stellen wollte, wurde der Konflikt inzwischen bereinigt.

Grund für die scharfe Reaktion auf den diplomatischen Fehler der algerischen Seite ist, dass der Einzug der Fama in Kidal die Frage nach der im Vertrag von Algier versprochenen Autonomie erneut mit Dringlichkeit auf die Tagesordnung gebracht hat. Malische Medien geben Kritikern das Wort, die den Friedensschluss von Algier anfechten. Auf der Infoseite Maliweb wurde erst vergangenen Mittwoch aus einer Stellungnahme der Partei der Alternativen Kräfte für Erneuerung und Wachstum (FARE) des ehemaligen Ministerpräsidenten Modibo Sidibé zitiert, in der der Vertrag von Algier schon vor seiner Unterzeichnung kritisiert worden war. Demnach ziele die damals vereinbarte Perspektive »integrierter Regionen« auf eine föderale Republik und somit auf die faktische Anerkennung eines Gebiets namens Azawad. Die Partei wollte dagegen vorschlagen, durch Entwicklungspolitik und Vertrauensbildung einen Dezentralisierungseffekt zu bewirken. Sie sprach sich auch gegen eine Integration von Rebellen in die Fama aus, weil das einer Belohnung für einen ungerechtfertigten Aufstand gleichkäme. Dass das Fehlen einer angemessenen Entwicklungspolitik zu der Rebellion geführt hatte und 2015 auch keinerlei Voraussetzungen dafür bestanden – darauf ging das Papier nicht ein.

Damit berührt Sidibés FARE indirekt ein Hauptproblem: Wer würde über die ungehobenen Bodenschätze in Malis Norden entscheiden? Werden dessen Bewohner dem Zentralstaat den Vertrauensvorschuss gewähren, die ihn zum legitimen Verhandlungspartner mit internationalen Konzernen machen? Sollte sich die Regierung von Assimi Goïta jedoch auf Positionen einschwören, die denen Sidibés ähneln, wird es schwer sein, neue militärische Auseinandersetzungen im Norden Malis zu verhindern. Auch der Friedensprozess zwischen Bamako und anderen, unter Kontrolle von Dschihadisten stehenden Bevölkerungsteilen würde wohl komplizierter werden.

Regionalisierung und Föderalisierung – wenigstens auf dem Niveau der ehemaligen Sowjetunion – sind in vielen afrikanischen Staaten eine dringliche Notwendigkeit. Die Grenzen wurden von den Kolonialmächten festgelegt, oft – wie bei den Tuareg – quer durch Wander- und Siedlungsgebiete diverser Bevölkerungsgruppen. Und wo es durch neokolonialen Einfluss zu keiner nachhaltigen Strukturpolitik kam, erschwerte die demographische Vielfalt die Nationsbildung. Es blühten Stammespolitik und Vetternwirtschaft. Auch Algerien, das Mali die Föderalisierung vorschlug, ist selbst kein föderaler, sondern ein stark zentralisierter Staat. Dass bei den algerischen Tuareg keine Forderung nach Autonomie aufkam und Unabhängigkeitsbestrebungen der Kabylei bislang abgewehrt werden konnten, war nur möglich, weil der Staat aufgrund von Erdöl- und Erdgasexporten zu Entwicklungspolitik in den Regionen befähigt ist.