Der katholische Ablasshandel mag Geschichte sein. Der kapitalistische ist lebendiger denn je. Das Geschäft mit CO2-Zertifikaten hat verschiedene Ausprägungen: die virtuellen Ablasszettel für das Pflanzen von Bäumen etwa oder für das Anreichern der fruchtbaren Humusschicht im Boden. 680 Megatonnen Kohlendioxid würden nach Daten von 2017 »weltweit in den oberen 30 Zentimetern« gespeichert, heißt es im am 9. Januar veröffentlichten »Bodenatlas« der Heinrich-Böll-Stiftung, des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und des »TMG Thinktank for Sustainability«.

Pfiffige Diener des Kapitals kamen auf die Idee, dass Akteure mit Geld sich von Akteuren ohne Geld, aber viel Humus, ein Zertifikat kaufen, um dann weiter CO2 in die Atmosphäre emittieren zu können. Carbon Farming als Greenwashing. Landwirte sollen freiwillig »den Humusgehalt in ihren Böden durch bestimmte Methoden« erhöhen, erklärt der »Bodenatlas«. Jede so im Boden gebundene Tonne CO2 werde demnach durch ein handelbares Zertifikat repräsentiert, also zur Ware. Der Effekt: »Recherchen zeigen, dass viele Konzerne ihre Klimaschutzpläne maßgeblich auf CO2-Kompensation beschränken.«

Doch könne nicht garantiert werden, dass eine im Humus gespeicherte Tonne dort auch so lange bleibt, wie ihr Zertifikat existiert. Zur Erfassung fehlten schlicht Methoden und Sensorik. Das CO2 könnte nach einer Weile aus dem Boden entwichen sein, klärt der »Bodenatlas« auf. Kapitalisten stört das wenig. Die benötigen immer neue Zettel, denn ihre Emissionen schwinden nicht. In Schottland und Australien lasse sich beobachten, »wie der Zertifikatehandel die Bodenpreise in die Höhe treibt und für junge und kleine Betriebe den Zugang zu Land noch weiter erschwert«. Demnach kam es in Uganda bereits zu Vertreibungen, weil eine norwegische Firma Baumplantagen zur »CO2-Kompensation« anpflanzen wollte.

Die Menschheit habe in den letzten 150 Jahren den Anteil von CO2 in der Luft um 50 Prozent gesteigert, den von Methan gar um 150 Prozent, wie Maria-Elena Vorrath am 27. Dezember in Hamburg erklärte. In ihrem Beitrag zum 37. Chaos Communication Con­gress sprach Vorrath über Möglichkeiten, CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren. Nur so – bei Verringerung der Emissionen um 90 Prozent – könne die Erderwärmung mehr als bloß gedämpft werden. Vorraths Forschungsschwerpunkt liegt auf Carbon Dioxide Removal (CDR), auch »negative Emission« genannt. Das setze bei den Ursachen der Klimakrise an, nicht lediglich bei den Symptomen, wie etwa das Solar Radiation Management (SRM).

Die Forscherin ging auf drei Methoden der CO2-Entnahme ein: Photosynthese von Vegetation, Plankton und Bodenkulturen, elektrochemische Filtersysteme und Gesteinsverwitterung. Letzteres sei ein natürlicher Prozess, der auf der Erde bereits seit mehr als vier Milliarden Jahren stattfinde. Dabei verbindet sich Kohlendioxid mit Wasser und bildet Kohlensäure, die das Gestein angreift. Am Beispiel von Forsterit erläuterte Vorrath, dass sich auf diesem Weg freie Magnesiumatome, Kieselsäure und Bikarbonat bilden, also in Wasser gelöstes und damit ungiftiges CO2. Dieses könne wieder remineralisieren, zu Magnesiumcarbonat etwa oder zu Calciumcarbonat. Auf diese Weise gebundenes CO2 sei für lange Zeit der Atmosphäre und anderen Kohlenstoffkreisläufen entzogen.

Insgesamt seien die Böden »wahre Champions« der CO2-Bindung. Sie speichern laut Vorrath das Vierfache dessen, was die Landvegetation der Erde in sich trage. Besonders viel Kohlendioxid werde im Permafrostboden gebunden. Der »absolute Champion« sei jedoch in Wasser gelöstes CO2, Bikarbonat. Die Weltmeere könnten davon »besonders viel« aufnehmen. Der Forscherin zufolge ließe sich das Volumen um 73 Gigatonnen CO2 erhöhen, wenn man das derzeitige Potential um bloß ein Prozent steigerte. Gegenwärtig nehme die Erdatmosphäre jedes Jahr 5,2 Gigatonnen zusätzlich auf.

Mehr noch als die Ausweitung der Baumbestände, die Vernässung von Mooren und die Pflege gesunder Wälder sei die Gesteinsverwitterung »Spitzenreiter« unter den CDR-Technologien. Durch das Aufbrechen von Gestein, durch wärmere oder saurere Umgebungen ließe sich der Vorgang beschleunigen. Weniger energieintensiv sei die Pyrolyse. Das Herstellen von Pflanzenkohle habe zudem den Vorteil, nützliche Nebenprodukte sowie Energie freizusetzen. Ihren Vortrag schloss Vorrath unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass Ölfirmen sich jetzt schon in das große Business der CO2-Entfernung einkaufen würden. »Die scheißen auf Regeln, und die scheißen vor allen Dingen auch auf Menschenrechte.«