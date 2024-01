Landesregierung vorgestellt

Wiesbaden. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat am Montag in Wiesbaden das neue Landeskabinett vorgestellt. Durch den Wechsel des Regierungspartners fallen vier »grüne« Minister weg. Statt dessen wird es drei SPD-geführte Ministerien geben. Die CDU erhält acht der elf Ministerien. Das SPD-geführte Wirtschaftsministerium steht künftig unter der Leitung von Kaweh Mansoori. Der 35jährige wird damit zugleich stellvertretender Ministerpräsident. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte vor der Wahl angekündigt, nur bei einem Wahlsieg wieder in die Landespolitik wechseln zu wollen. Die konstituierende Sitzung des neuen Landtags findet am Donnerstag statt. Dabei wird sich Rhein zur Wiederwahl als Ministerpräsident stellen. (AFP/jW)