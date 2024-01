UK: Müttersterblichkeit auf Höchststand

London. In Großbritannien ist die Zahl von Frauen, die während der Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung sterben, laut einer Untersuchung auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten gestiegen. Am schwersten betroffen von der Müttersterblichkeit seien weiterhin schwarze ­Frauen und Frauen aus benachteiligten Wohngegenden, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Programms MBRRACE-UK, das Müttersterblichkeit, Fehlgeburten und Todesfälle bei Säuglingen sowie deren Ursachen untersucht. In den Jahren 2020 bis 2022 zählte das Programm 13,41 Todesfälle pro 100.000 Schwangerschaften. Als Hauptursache für den Tod während der Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung wurden Thrombosen und Thromboembolien aufgrund von Blutgerinnseln festgestellt. Auch Herzerkrankungen und ein allgemein schlechter Gesundheitszustand waren demnach häufige Ursachen. (AFP/jW)