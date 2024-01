Großbritannien erwägt Bau weiterer AKW

London. Die britische Regierung erwägt den Bau eines weiteren großen Atomkraftwerks. Die Regierung in London veröffentlichte am Donnerstag einen Aktionsplan für den »größten Ausbau der Atomenergie« in dem Land seit 70 Jahren. Ziel sei es, die Energieunabhängigkeit zu stärken und Ziele zum Einsparen von Treibhausgasen zu erfüllen. Neben dem möglichen Bau eines neuen Atomkraftwerks will London in modernen Kernbrennstoff investieren und auf eine »intelligentere Regulierung« setzen. Zusammengenommen soll die Produktion von Atomstrom bis 2050 auf 24 Gigawatt vervierfacht werden. (AFP/jW)